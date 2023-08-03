Дефицит бюджета в июле снизился до 108 миллиардов

Снижение дефицита

По общему фонду дефицит снизился до 94,9 млрд грн со 130,8 млрд грн в июне, немного превысив показатель мая (91,6 млрд грн), При этом кассовые расходы госбюджета в июле значительно упали — до 282,6 млрд грн с 376 4 млрд грн в июне и 364,7 млн грн в мае.

По общему фонду госбюджета расходы также оказались заметно меньше предыдущих месяцев: 231,9 млрд грн после 264,7 млрд грн и 277,7 млрд грн соответственно.

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По данным Минфина, в июле 2023 года поступления в общий фонд госбюджета выросли до 136,7 млрд грн со 133,7 млрд грн в июне, однако остались ниже показателей мая и апреля — 184 млрд грн и 162,8 млрд грн соответственно.

При этом грантовая международная помощь, оказанная США, выросла до 47,6 млрд грн по сравнению с 44,4 млрд грн в июне.

В целом за январь-июль текущего года кассовые расходы госбюджета достигли 2,07 триллиона гривен, в том числе общего фонда — 1,64 трлн грн. Расписание расходов по итогам июля уменьшилось до 93,4% после 93,5% по итогам июня и 95% по итогам мая.

Доходы госбюджета за семь месяцев составили 1,48 трлн грн, из которых 317,2 млрд грн — грантовая международная помощь, в том числе общего фонда — 1,01 трлн грн.

В итоге за январь-июль госбюджет был исполнен с дефицитом 583,9 млрд грн, в том числе общий фонд — 627,6 млрд грн против запланированного росписью общего фонда дефицита 1,09 трлн грн.