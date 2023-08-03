Курс валют на 3 августа: евро подешевел на наличном рынке и в обменниках

В четверг, 3 августа, на наличном рынке курс доллара потерял в покупке 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке подешевело на 8 копеек, а в продаже на 5 копеек.

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В обменниках доллар прибавил 1 копейку в покупке и 2 копейки в продаже. Курс евро в покупке потерял 10 копеек, а в продаже 3 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,50 грн. Евро покупают за 40,77 грн., а продают за 41,55 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,41−37,50, евро — 41,20−41,47 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,94−40,33 грн/евро.

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