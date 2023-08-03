Переселенцам изменили периоды выплат ежемесячного пособия

В Украине изменились периоды выплат государственной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Такие изменения предусмотрены постановлением Кабмина № 709 от 11 июля 2023 года, которое разработало Минсоцполитики, сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

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Когда будут выплачивать пособие

Таким образом, с августа будут два выплатных периода помощи ВПЛ — до 15 и 28 числа. Речь идет о ежемесячной государственной помощи на жительство.

Сумма помощи лицам с инвалидностью и детям составляет 3000 грн, остальным переселенцам — 2000 грн.

Напомним

Постановление № 709 предусматривает другие изменения для переселенцев. Так, с 1 августа для части ВПЛ отменили право на получение пособия, остальным — выплаты продлили автоматически.

Кроме того, с 1 сентября помощь продолжат для граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. В итоге часть переселенцев потеряет выплаты.