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3 августа 2023, 8:34 Читати українською

Переселенцам изменили периоды выплат ежемесячного пособия

В Украине изменились периоды выплат государственной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Такие изменения предусмотрены постановлением Кабмина № 709 от 11 июля 2023 года, которое разработало Минсоцполитики, сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

В Украине изменились периоды выплат государственной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).
Фото: slovoidilo.ua

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Когда будут выплачивать пособие

  • Таким образом, с августа будут два выплатных периода помощи ВПЛ — до 15 и 28 числа. Речь идет о ежемесячной государственной помощи на жительство.

  • Сумма помощи лицам с инвалидностью и детям составляет 3000 грн, остальным переселенцам — 2000 грн.

Напомним

Постановление № 709 предусматривает другие изменения для переселенцев. Так, с 1 августа для части ВПЛ отменили право на получение пособия, остальным — выплаты продлили автоматически.

Кроме того, с 1 сентября помощь продолжат для граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. В итоге часть переселенцев потеряет выплаты.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
3 августа 2023, 9:08
#
І шо? (c)️

Крім того, з 1 вересня допомогу продовжать для громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки. У результаті ще частина переселенців втратить виплати.

Ви самі позавчора писали що нововведення запрацюють з першого листопада 🤦‍♂️
https://minfin.com.ua/2023/08/01/109992492/
+
0
Три літри
Три літри
3 августа 2023, 9:28
#
Якщо замість копіпасти зробити трохи справжньої праці журналіста то можна знайти більш корисний опис змін

Серед низки змін, які вже набрали чинності, — запровадження двох виплатних періодів (15 та 28 числа кожного місяця), замість трьох, як це було раніше (3, 13 та 23 числа кожного місяця). Це означає, що Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 і 28 числа щомісяця.
https://www.kmu.gov.ua/news/z-serpnia-vyplaty-dopomohy-vnutrishno-peremishchenym-osobam-budut-zdiisniuvatys-pislia-15-ta-28-chysla-kozhnoho-misiatsia

но це все не про Мінфін, цим можна подякувати хіба що за те що нарешті беруть інформацію не з російськомовних сайтів (але досі не виправили помилку з примусовим перемиканням мови сайту на російську)
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