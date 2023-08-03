В Украине изменились периоды выплат государственной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Такие изменения предусмотрены постановлением Кабмина № 709 от 11 июля 2023 года, которое разработало Минсоцполитики, сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Переселенцам изменили периоды выплат ежемесячного пособия
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Когда будут выплачивать пособие
-
Таким образом, с августа будут два выплатных периода помощи ВПЛ — до 15 и 28 числа. Речь идет о ежемесячной государственной помощи на жительство.
-
Сумма помощи лицам с инвалидностью и детям составляет 3000 грн, остальным переселенцам — 2000 грн.
Напомним
Постановление № 709 предусматривает другие изменения для переселенцев. Так, с 1 августа для части ВПЛ отменили право на получение пособия, остальным — выплаты продлили автоматически.
Кроме того, с 1 сентября помощь продолжат для граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. В итоге часть переселенцев потеряет выплаты.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 2
Крім того, з 1 вересня допомогу продовжать для громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки. У результаті ще частина переселенців втратить виплати.
Ви самі позавчора писали що нововведення запрацюють з першого листопада 🤦♂️
https://minfin.com.ua/2023/08/01/109992492/
Серед низки змін, які вже набрали чинності, — запровадження двох виплатних періодів (15 та 28 числа кожного місяця), замість трьох, як це було раніше (3, 13 та 23 числа кожного місяця). Це означає, що Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 і 28 числа щомісяця.
https://www.kmu.gov.ua/news/z-serpnia-vyplaty-dopomohy-vnutrishno-peremishchenym-osobam-budut-zdiisniuvatys-pislia-15-ta-28-chysla-kozhnoho-misiatsia
но це все не про Мінфін, цим можна подякувати хіба що за те що нарешті беруть інформацію не з російськомовних сайтів (але досі не виправили помилку з примусовим перемиканням мови сайту на російську)