Евро добавил копейку. Курс НБУ

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Валютный рынок

2 августа НБУ установил официальный курс на уровне 40,13 гривны за евро .

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 14 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.

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