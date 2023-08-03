3 августа европейская валюта подорожала на 1 копейку. НБУ установил официальный курс на уровне 40,14 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Евро добавил копейку. Курс НБУ
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Валютный рынок
2 августа НБУ установил официальный курс на уровне 40,13 гривны за евро .
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 14 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.
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Источник: Минфин
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