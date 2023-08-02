В июле в общий фонд госбюджета поступило 136,7 миллиарда гривен — Министерство финансов

За июль 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 136,7 млрд гривен по сравнению со 133,7 млрд грн в июне. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Среди платежей от налоговых и таможенных органов основные поступления были получены за счет:

30,8 млрд грн — налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

18,7 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 28,7 млрд, возмещено — 10 млрд грн);

15,2 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;

8,7 млрд грн — акцизного налога;

5,4 млрд грн — рентной платы за пользование недрами;

3,2 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

2,4 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины.

«Другим важным источником доходов государственного бюджета в июле этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов): ее объем по итогам месяца составил 47,6 млрд. гривен. Средства поступили от США», — отмечается в сообщении.

Читайте: С начала года международная бюджетная помощь составила $25,3 миллиарда

В целом за январь-июль 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило более 1,01 трлн. В том числе Украина получила в январе-июле этого года международную помощь в виде грантов на 317,2 млрд грн (из них 310,8 млрд грн от США).