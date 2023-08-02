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2 августа 2023, 15:12 Читати українською

Мировые цены на пшеницу резко выросли после российской атаки на порт Измаила

2 августа россия атаковала главный внутренний порт Украины через реку Дунай, что привело к росту мировых цен на продовольствие. Из-за этого цены на пшеницу в Чикаго подскочили на 4%, поскольку трейдеры озабочены ударом по мировому снабжению, ведь Украина является одним из ведущих мировых экспортеров продовольствия, пишет Reuters.

2 августа россия атаковала главный внутренний порт Украины через реку Дунай, что привело к росту мировых цен на продовольствие.
Фото: thepage.ua

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Атаки на порты

россия атакует украинскую сельскохозяйственную и портовую инфраструктуру в течение двух недель, когда отказалась продлить «зерновое соглашение».

Порт Измаила через Дунай был основным альтернативным маршрутом для экспорта зерна из Украины после возобновления блокады черноморских портов со стороны россии.

Источники Reuters на рынке подтвердили, что порт Измаила являлся основной целью последних атак. Уровень повреждений там оценивается как «серьезный».

Читайте: Зерновой коридор: действительно ли Украина зависима от него и какие существуют альтернативы

По словам аналитиков, в результате срыва «зернового соглашения» в середине июля экспорт зерна из Украины за месяц снизился на 40% по сравнению с июнем.

Напомним

Как писал «Минфин», Украина ведет активную внешнеполитическую кампанию, чтобы возобновить работу «зернового соглашения», которое за прошедшие 12 месяцев позволило аграриям получить $8 млрд. Несмотря на активность нашего государства, союзников и даже третьих стран, шансы на продолжение работы коридора в полноценном формате незначительные.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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