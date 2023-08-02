Украина может остаться без инвестиций. Как построить современную экономику и получить инвестиции (видео)

Украинские власти уже имели возможность трижды представить свое видение послевоенного восстановления страны западным партнерам в Лугано, Берлине и Лондоне. Дали ли эти презентации представления, какие отрасли Украина считает приоритетными? Эксперты часто говорят, что нынешняя ситуация дает Украине уникальный шанс не просто восстановить, а построить качественно новую современную экономику, дать старт современным отраслям. Но в правительственных презентациях мы снова видим металлургические проекты и развитие других традиционных для Украины отраслей. Мы упускаем наш шанс?

Западные партнеры рассматривают Украину, прежде всего, как поставщика сельхозпродукции и металлургии, продукции с низкой добавленной стоимостью. Украине же, чтобы найти свое место в современной мировой экономике, следует переориентироваться на выпуск высокотехнологичной продукции. Готовы ли западные партеры инвестировать в такую Украину, нет ли здесь конфликта интересов?

Эксперты часто говорят, чтобы совершить экономический рывок, не нужно, скажем, налаживать выпуск своей Тесла, нужно искать свою нишу. Какой она может быть ниша для Украины для того, чтобы сделать экономический рывок?