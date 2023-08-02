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2 августа 2023, 13:43 Читати українською

Консенсус-прогноз. Сколько будет стоить доллар на конец 2023 года

В этом году средний курс гривны по отношению к доллару составит 36,8 грн/$. Об этом свидетельствует консенсус-прогноз неправительственных организаций. Опрос проводил Центр экономической стратегии.

В этом году средний курс гривны по отношению к доллару составит 36,8 грн/$.

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Консенсус-прогноз

«В среднем за этот год курс будет составлять 36,8 грн/$… Ни одна из шести опрошенных нами организаций не считает, что курс достигнет более 40 грн/$. Хотя еще в марте об этом говорили пять из семи организаций», — отметили аналитики

Читайте: Что будет с курсом доллара и ценами в Украине — прогноз финансистов

Напомним

Эта неделя на валютном рынке пройдет для гривны отнюдь не безоблачно.

На наличном рынке одним из решающих факторов станет поведение граждан: спекулянты обязательно воспользуются ажиотажным спросом, чтобы задрать ценники на евро и доллар.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
2 августа 2023, 13:52
#
36,8 грн/$ однозначно меньше,
чем прогнозы местных «аналитиков»
форума Минфина, которым постоянно
сниться то 40, то 45 а то и все 50грн/$.
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