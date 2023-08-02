Консенсус-прогноз. Сколько будет стоить доллар на конец 2023 года

В этом году средний курс гривны по отношению к доллару составит 36,8 грн/$. Об этом свидетельствует консенсус-прогноз неправительственных организаций. Опрос проводил Центр экономической стратегии.

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Консенсус-прогноз

«В среднем за этот год курс будет составлять 36,8 грн/$… Ни одна из шести опрошенных нами организаций не считает, что курс достигнет более 40 грн/$. Хотя еще в марте об этом говорили пять из семи организаций», — отметили аналитики

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Напомним

Эта неделя на валютном рынке пройдет для гривны отнюдь не безоблачно.

На наличном рынке одним из решающих факторов станет поведение граждан: спекулянты обязательно воспользуются ажиотажным спросом, чтобы задрать ценники на евро и доллар.