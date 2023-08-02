В этом году средний курс гривны по отношению к доллару составит 36,8 грн/$. Об этом свидетельствует консенсус-прогноз неправительственных организаций. Опрос проводил Центр экономической стратегии.
Консенсус-прогноз. Сколько будет стоить доллар на конец 2023 года
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Консенсус-прогноз
«В среднем за этот год курс будет составлять 36,8 грн/$… Ни одна из шести опрошенных нами организаций не считает, что курс достигнет более 40 грн/$. Хотя еще в марте об этом говорили пять из семи организаций», — отметили аналитики
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Напомним
Эта неделя на валютном рынке пройдет для гривны отнюдь не безоблачно.
На наличном рынке одним из решающих факторов станет поведение граждан: спекулянты обязательно воспользуются ажиотажным спросом, чтобы задрать ценники на евро и доллар.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
чем прогнозы местных «аналитиков»
форума Минфина, которым постоянно
сниться то 40, то 45 а то и все 50грн/$.