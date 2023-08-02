В «Дии» снова можно сменить место жительства: инструкция

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«Изменяйте место жительства в несколько кликов — вернули в «Дие» и усовершенствовали одну из самых популярных услуг. Теперь, чтобы сменить место жительства, не нужно стоять в очередях, собирать документы, ходить в ЦНАПы и ждать несколько дней. Делаете считанные клики в «Дии" — и статус в реестре меняется автоматически, а вы экономите свое время и нервные клетки», — отметил Федоров.

Он отмечает, что услугой могут пользоваться женщины, дети и мужчины непризывного возраста.

Для изменения места жительства нужно иметь налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт в приложении. Чтобы изменить место жительства ребенка, нужно получить разрешение второго родителя.

«Также вместе с Минобороны работаем над восстановлением услуги для мужчин призывного возраста. Ждите обновления», — добавил Федоров.

Как воспользоваться сервисом

иметь ID-карту или загранпаспорт в «Дии».

иметь налоговый номер.

быть старше 14 лет или старше 18, если меняете место жительства ребенка.

право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года.

жилье не должно быть в ипотеке.

Все детали по изменению места жительства онлайн узнайте в видео.

Напомним

Возможность сменить место регистрации онлайн появилась еще в ноябре 2021 года. Тогда для обработки запроса выделяли один день. Однако после начала полномасштабной войны доступ к услуге был закрыт.