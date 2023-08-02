Курс валют на 2 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В среду, 2 августа, на наличном рынке курс доллара потерял в покупке 10 копеек, а в продаже 5 копеек. Евро в покупке подешевело на 10 копеек, а в продаже на 5 копеек.

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В обменниках доллар прибавил 2 копейки в покупке и не изменился в продаже. Курс евро в покупке прибавил 3 копейки, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,50 грн. Евро покупают за 40,85 грн, а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,37−37,40, евро — 41,28−41,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,19−40,59 грн/евро.

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