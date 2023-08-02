Минфин на аукционе продал ОВГЗ всего на три миллиарда

Что предлагали инвестору

Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ: 39 млн грн под 17,80%; 90 млн грн — под 18,27% и 2,92 млрд грн — под 19,39%.

Заметные суммы зафиксированы только по сделкам с 2,6-летним ОВГЗ: ценные бумаги с доходностью 19,38% годовых банки купили на 2,92 млрд грн.

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