Министерство финансов 1 августа на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 3 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении министерства.
Минфин на аукционе продал ОВГЗ всего на три миллиарда
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Что предлагали инвестору
Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ: 39 млн грн под 17,80%; 90 млн грн — под 18,27% и 2,92 млрд грн — под 19,39%.
Заметные суммы зафиксированы только по сделкам с 2,6-летним ОВГЗ: ценные бумаги с доходностью 19,38% годовых банки купили на 2,92 млрд грн.
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Источник: Минфин
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