2 августа европейская валюта подешевела на 19 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 40,13 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Евро упал на 19 копеек. Курс НБУ
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Валютный рынок
1 августа НБУ установил официальный курс на уровне 40,32 гривны за евро .
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 9 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.
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Источник: Минфин
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