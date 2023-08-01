Импорт газа в Украину достиг трехлетнего максимума

Импорт природного газа в Украину с началом августа вырос на 50% — до 38,1 млн куб м. Сообщило профильное издание ExPro . Это самое высокое значение с сентября 2020 года. На начало августа в хранилищах хранится около 12,27 млрд куб. м природного газа.

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Весь импортируемый газ идет на закачку в «таможенный состав» украинских ПХГ. В частности, 20,5 млн куб м закачано с помощью услуги short-haul.

Больше всего газа поступает из Словакии — 21,9 млн куб. м или 57% всего газа. Из Венгрии поставляется 7,1 млн. куб. м газа (19%). Поставки из Молдовы составили 5,2 млн куб м (14%) и из Польши — 4 млн куб м (10%).

Напомним

С началом августа иностранные и украинские компании активизировались, закачивая больше газа в «таможенный состав» украинских ПХГ, отмечает издание.

К началу августа в хранилищах хранится около 12,27 млрд куб м природного газа, в том числе около 0,85 млрд куб м на «таможенном складе».

По итогам июля импорт газа в Украину составил 589,3 млн куб м, из которых 586,5 млн куб м или 99,5% всего импортируемого газа пошло в «таможенный состав» украинских ПХГ. Всего за семь месяцев 2023 года Украина импортировала более 1,8 млрд куб. м природного газа, в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.