Чистая продажа валюты Национальным банком на межбанке в июле составила $1,933 млрд. Это на 7,5% больше, чем в июне, когда НБУ продал $1,798 млрд. Об этом сообщает НБУ.
Нацбанк в июле продал на межбанке $1,9 миллиарда
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НБУ в июле продал на межбанке $1,946 млрд (в июне — $1,848 млрд), а купил — $13 млн ($50 млн).
Объемы чистой продажи валюты колеблются в пределах $1,8−1,9 млрд уже в течение трех месяцев.
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Источник: Минфин
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