С 1 августа 2023 года Приватбанк продлевает период использования всех карт на 24 месяца. Об этом говорится в сообщении банка.
Приватбанк продлил период использования всех карт на 24 месяца
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Что известно
Клиентам не нужно сейчас перевыпускать карты, они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карте.
По картам с продленным сроком клиентам доступны следующие операции:
- оплата в магазинах по POS-терминалу;
- снятие наличных денег в банкоматах;
- операции в Приват24;
- пополнение счета (любым удобным способом).
Для оплат в интернете создайте Digital карту в Приват24 и перечислите на нее денежные средства.
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Источник: Минфин
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