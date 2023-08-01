Приватбанк продлил период использования всех карт на 24 месяца

С 1 августа 2023 года Приватбанк продлевает период использования всех карт на 24 месяца. Об этом говорится в сообщении банка.

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Что известно

Клиентам не нужно сейчас перевыпускать карты, они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карте.

По картам с продленным сроком клиентам доступны следующие операции:

оплата в магазинах по POS-терминалу;

снятие наличных денег в банкоматах;

операции в Приват24;

пополнение счета (любым удобным способом).

Для оплат в интернете создайте Digital карту в Приват24 и перечислите на нее денежные средства.

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