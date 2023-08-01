Курс валют на 1 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Во вторник, 1 августа, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и подешевел на 10 копеек в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 10 копеек.

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В обменниках доллар подешевел на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Курс евро в покупке и продаже снизился на 10 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,60 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,35−37,45, евро — 41,40−41,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,21−40,60 грн/евро.

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