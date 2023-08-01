Украинцы купили в «Дие» облигаций более чем на 1,6 миллиарда гривен

Поддержка армии

Каждая приобретенная облигация — это оружие, патроны, техника, еда и медикаменты для военных, а также поддержка экономики страны. Украинцы приобрели уже более 1,6 млн облигаций, а это 1,64 млрд гривен для государства", — говорится в сообщении.

Читайте: Как купить ОВГЗ в «Дие»: «Минфин» лично проверил, как работает новый сервис

Что такое военные облигации

По своему принципу военные облигации внутренних государственных займов устроены так же, как и обычные ОВГЗ, которые украинцы могли покупать до полномасштабного вторжения россии. Фактически это долговая расписка. Инвестор покупает облигацию, а государство обещает вернуть ему эти деньги в срок и дополнительно заплатить проценты.

Облигации выпускаются сроком от 3 месяцев до 2 лет. То есть средства по этим ОВГЗ будут возвращены именно через этот период. Проценты по краткосрочным облигациям выплачиваются вместе с возвратом основной суммы, а по долгосрочным — раз в полгода.

Доходность по облигациям составляет от 10% до 16% годовых. Здесь работает тот же принцип, что и в депозитах. Чем длиннее срок облигаций — тем больше ставка.

Стоимость одной ОВГЗ стартует от 900 грн. Они различаются по дате выплат — сроком до 1,5 года; процентами дохода — от 11% до 16% годовых; названиями в честь временно оккупированных городов и территорий.