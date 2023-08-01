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1 августа 2023, 11:33 Читати українською

Чехия продлит временную защиту для беженцев из Украины

В Чехии была принята поправка к закону lex Ukraine, которая позволяет беженцам из Украины продлить свою временную защиту еще на год, до конца марта 2025 года. В настоящее время он действует до 31 марта 2024 года. Об этом пишет Дело со ссылкой на чешское издание ČTK.

В Чехии была принята поправка к закону lex Ukraine, которая позволяет беженцам из Украины продлить свою временную защиту еще на год, до конца марта 2025 года.
Фото: krymsos.com

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Продолжение временной защиты

Временная защита дает беженцам доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда, поскольку ход войны не указывает на то, что люди смогут вернуться домой в ближайшее время.

Согласно материалам чешского МВД, в рабочих группах ЕС есть договоренность о продлении временной защиты до марта 2025 года. На уровне Евросоюза продолжение должно быть принято до конца октября.

Поправка также реагирует на изменения в образовании и на желание украинцев посетить Украину.

По мнению авторов, общие правила добровольного возвращения домой в соответствии с Законом о проживании иностранцев или Законом о временной защите не удовлетворительны и недостаточно гибки. Поэтому МВД Чехии планирует создать отдельную специальную программу, которую представит на утверждение правительства.

Читайте: В Чехии подсчитали расходы на украинских беженцев

Издание пишет, что временная защита теперь подтверждается так называемой визовой наклейкой в документах беженцев со сроком действия до 31 марта 2024 года. По словам министерства, процедура выдачи стикеров в этом году оказалась успешной, поэтому следующее продление должно пройти без осложнений.

В правительстве предполагают, что процесс продления временной защиты будет разделен на два этапа и более длительный период времени, поскольку беженцев достаточно много.

Украинцы смогут пройти обязательную электронную регистрацию до 15 марта 2024 г., и самостоятельно выберут дату визита в МВД, где получат визовую наклейку, удостоверяющую временную защиту до 31 марта 2025 г. Данная процедура должна быть завершена не позднее 30 сентября 2024 г.

В начале войны Чехия предоставила временную защиту около полумиллиона беженцев из Украины. По состоянию на 18 июня визы для защиты получили 344,8 тыс. человек из Украины, преимущественно женщины и дети.

Источник: Минфин
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