В рф арестовали активы Ахметова за «финансирование ВСУ» — росСМИ

Суд в Москве арестовал активы украинского бизнесмена Рината Ахметова по делу о финансировании Вооруженных сил Украины — об этом сообщили российское государственное информационное агентство ТАСС и издание «Коммерсант» 31 июля, ссылаясь на постановление Басманного суда.

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Что известно

По документу, цитируемому СМИ, суд наложил арест на имущество компаний «Метинвест Евразия», «Метинвест Б. В.», и «Белгородметаллоснаб», принадлежащих группе Ахметова SCM Holdings Limited.

При этом «Коммерсантъ» утверждает, что, по материалам дела, с апреля 2022 года «неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров» SCM спонсировали украинскую армию и «отряды националистов, в том числе подразделение Нацгвардии «Азов».

Следственный комитет России и пресс-служба Басманного суда публично об этом решении не сообщали.