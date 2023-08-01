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1 августа 2023, 8:52 Читати українською

В рф арестовали активы Ахметова за «финансирование ВСУ» — росСМИ

Суд в Москве арестовал активы украинского бизнесмена Рината Ахметова по делу о финансировании Вооруженных сил Украины — об этом сообщили российское государственное информационное агентство ТАСС и издание «Коммерсант» 31 июля, ссылаясь на постановление Басманного суда.

Суд в Москве арестовал активы украинского бизнесмена Рината Ахметова по делу о финансировании Вооруженных сил Украины — об этом сообщили российское государственное информационное агентство ТАСС и издание «Коммерсант» 31 июля, ссылаясь на постановление Басманного суда.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноПо документу, цитируемому СМИ, суд наложил арест на имущество компаний «Метинвест Евразия», «Метинвест Б.
Фото: hromadske.ua

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

По документу, цитируемому СМИ, суд наложил арест на имущество компаний «Метинвест Евразия», «Метинвест Б. В.», и «Белгородметаллоснаб», принадлежащих группе Ахметова SCM Holdings Limited.

При этом «Коммерсантъ» утверждает, что, по материалам дела, с апреля 2022 года «неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров» SCM спонсировали украинскую армию и «отряды националистов, в том числе подразделение Нацгвардии «Азов».

Следственный комитет России и пресс-служба Басманного суда публично об этом решении не сообщали.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
TAN72
TAN72
1 августа 2023, 8:55
#
Какая трагедия, скоро отобьёт тарифами на коммуналку во много раз
+
0
Три літри
Три літри
1 августа 2023, 9:05
#
Тарифи на комуналку встановлює не Ахмєтов.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 августа 2023, 9:16
#
Ух — ты…
+
+15
AAAA2000
AAAA2000
1 августа 2023, 10:37
#
3л — ти ще скажи що ДТЕК не Леонідовича
+
0
AAAA2000
AAAA2000
1 августа 2023, 10:35
#
TAN72 люто плюсую
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 августа 2023, 9:30
#
А что там с «донским антрацитом»? Говорят с июля уже не ахметки. Плохо, можно было, как в 2015 году освободить ахметку от уплаты НДС и ввоз угля с рф (со своих шахт). Закрылся кайф, в рф возврат НДС на экспорт, у нас освобождерие от НДС на импорт, ну, а нам в три раза поднять тариф на эл энергию, ну и результат это опять место в списке «форбс».
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