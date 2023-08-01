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1 августа 2023, 9:44 Читати українською

UBS планирует закрыть большинство счетов россиян в Credit Suisse — СМИ

Крупнейший банк Швейцарии UBS планирует отказаться от большей части российских клиентов Credit Suisse — банк считает риски работы с такими клиентами слишком высокими. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на NZZ am Sonntag.

Крупнейший банк Швейцарии UBS планирует отказаться от большей части российских клиентов Credit Suisse — банк считает риски работы с такими клиентами слишком высокими.

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Что известно

По словам собеседников издания, UBS, в отличие от Credit Suisse, всегда был осторожен в российском бизнесе и относился к нему с подозрением.

Отмечается, что до 75% российских клиентов Credit Suisse вынуждены покинуть банк после его слияния с UBS.

По данным издания, это связано с тем, что UBS считает риски, связанные с такими клиентами слишком высокими. У банка более консервативный профиль по сравнению с Credit Suisse, и он хочет закрепить свои принципы управления рисками и корпоративной культуры во всей объединенной организации.

Читайте: Credit Suisse и UBS обвинили в нарушении санкций против России

При этом пока неясно, какие именно категории россиян подпадут под решение UBS, но издание предполагает, что в первую очередь это коснется «оффшорных клиентов» — лиц с российским паспортом, проживающих в других странах и обслуживаемых в Credit Suisse на трансграничной основе. UBS не комментирует ситуацию.

NZZ am Sonntag пишет, что UBS долгое время настороженно вел себя в российском бизнесе.

По словам собеседника издания, с 1999 года комплайенс UBS «с подозрением» относился к россии, а с 2014 года после оккупации россией Крыма банк больше не ведет новых соглашений с российскими клиентами.

С другой стороны, Credit Suisse тогда воспользовался возможностью расширить бизнес: российское отделение рассматривалось как машина для получения прибыли, приносившей банку доход выше среднего.

Источник: Минфин
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