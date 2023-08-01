НБУ вывел с рынка банк Конкорд (обновлено)

Правление Национального банка приняло решение о выводе с рынка банка Конкорд . Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Ликвидация банка

Правление Нацбанка приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО «АКБ «Конкорд» и его ликвидации с 1 августа 2023 года.

Доля финучреждения составила 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Причина отзыва

Соответствующее решение принято согласно статье 77 закона «О банках и банковской деятельности» в связи с систематическим нарушением Банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (далее — ПВК/ФТ).

К тому же, в течение последних двух лет Национальный банк по результатам осуществления надзора в сфере НПК/ФТ за совершенные Банком нарушения применил к Банку такие меры влияния, как наложение штрафа в общем размере 60 400 000,00 грн и письменная оговорка.

Напомним

Национальный банк резко повысил штрафы за нарушение банками правил финансового мониторинга и валютного контроля — по меньшей мере, в 2−5 раз. Этому посвящено его Постановление № 80.

НБУ начал выписывать штрафы пачками с 2023 года. Так, за май Банк Конкорд был оштрафован на 400 000 грн.

Опасаясь быть наказанными, финучреждения теперь будут жестче контролировать своих клиентов: задавать людям и бизнесу больше вопросов о происхождении средств и чаще блокировать платежи и счета. Минфин проанализировал новые требования НБУ.