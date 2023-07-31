Украина в июле получила $5,3 миллиарда грантов и льготного финансирования

В июле 2023 года в государственный бюджет Украины поступило $5,3 млрд. внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили около 25% из общего объема финансовой помощи. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Среди доноров в июле 2023:

Европейский Союз — $1,67 млрд (льготное финансирование);

Япония — $1,5 млрд (льготное финансирование);

США — $1,25 млрд (грант);

Международный валютный фонд — около $890 млн (льготное финансирование).

Средства от ЕС — шестой транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФИ) на 2023 год.

Общий объем финансирования по программе МФД составляет 18 млрд евро, из которых Украина получила уже 10,5 млрд евро. Макрофинансовая помощь предоставляется на беспрецедентно льготных условиях для Украины. Срок погашения кредита составляет 35 лет. В то же время, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.

Льготное финансирование под гарантию правительства Японии было привлечено через Трастовый фонд Всемирного банка ADVANCE Ukraine.

Грант от США — часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).

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Денежные средства от МВФ Украина получила по результатам успешного первого пересмотра программы в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF). Общее финансирование, которое может быть получено по четырехлетней программе EFF, составляет $15,6 млрд (11,6 млрд СДР).

Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения.

Всего за семь месяцев 2023 года Министерство финансов Украины привлекло более 28 млрд долларов внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.