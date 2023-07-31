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31 июля 2023, 13:46 Читати українською

Украина получила $1,25 миллиарда грантовых средств от США

От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере $1,25 млрд через целевой фонд многих доноров Всемирного банка. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере $1,25 млрд через целевой фонд многих доноров Всемирного банка.
Фото: depositphotos.com

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Сколько Украина получила средств

В 2023 году Украина уже получила $8,45 млрд грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США. С начала полномасштабной войны в госбюджет Украины уже поступило $20,4 млрд грантовых средств от Соединенных Штатов.

Грант предоставлен как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine). Целью проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

Куда направят средства

Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, в частности, на оплату труда работников государственных органов и выплат по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, выплаты жилищно-коммунальных субсидий) и другим социальным выплатам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
uxui
uxui
31 июля 2023, 15:35
#
Отдавать будут, или это подарок?
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0
Ranet
Ranet
31 июля 2023, 16:42
#
Поздно, Мальдивы запретили, а Вене столько не потратишь!
+
0
preyvanamor
preyvanamor
31 июля 2023, 17:59
#
А віддали би Україні ті ядерні бомби і ракети, які забрали в 1994-ому році, то і ніяких грантів і кредитів не треба було би давати. А Україна знає, що робити з ядерними бомбами і ракетами!!!
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