Украина получила $1,25 миллиарда грантовых средств от США

От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере $1,25 млрд через целевой фонд многих доноров Всемирного банка. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Сколько Украина получила средств

В 2023 году Украина уже получила $8,45 млрд грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США. С начала полномасштабной войны в госбюджет Украины уже поступило $20,4 млрд грантовых средств от Соединенных Штатов.

Грант предоставлен как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine). Целью проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

Куда направят средства

Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, в частности, на оплату труда работников государственных органов и выплат по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, выплаты жилищно-коммунальных субсидий) и другим социальным выплатам.