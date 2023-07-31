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31 июля 2023, 18:12 Читати українською

Китай ограничивает экспорт дронов — Reuters

Министерство торговли Китая объявило о введении с 1 сентября 2023 года контроля над экспортом некоторых дронов и связанного с ними оборудования. Об этом сообщает агентство Reuters.

Министерство торговли Китая объявило о введении с 1 сентября 2023 года контроля над экспортом некоторых дронов и связанного с ними оборудования.

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Ограничение экспорта

В частности, вводятся ограничения на некоторые двигатели для дронов, лазеры, средства связи и системы защиты от дронов. Меры контроля также коснутся некоторых гражданских дронов, чтобы исключить их экспорт для военных целей, говорится в заявлении представителя министерства.

По словам представителя, китайские власти уже сообщили соответствующие страны и регионы о будущих ограничениях.

Китай — один из крупнейших мировых производителей дронов и экспортирует их на несколько рынков, включая США.

Более 50% продающихся в США дронов производятся китайской компанией DJI, и они являются самыми популярными беспилотниками, используемыми службами общественной безопасности.

Компания производит гражданские дроны Mavic, широко применяемые на войне в Украине.

DJI уже заявила, что всегда строго соблюдает законы и правила стран или регионов, в которых она работает, включая нормативные требования Китая по экспортному контролю.

В апреле Министерство торговли Китая заявило, что американские и западные СМИ распространяют «необоснованные обвинения» в том, что Китай экспортирует беспилотники для участия в боевых действиях в Украине, добавив, что эти сообщения являются попыткой «очернить» китайские фирмы. Министерство обещало усилить экспортный контроль по дронам.

Частично ограничение экспорта дронов произошло после того, как Китай объявил в июне о контроле за экспортом некоторых металлов, широко используемых в производстве микросхем.

После этого США сделали шаги по ограничению доступа Китая к ключевым технологиям, таким как оборудование для производства микросхем.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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An GenShuo
An GenShuo
31 июля 2023, 18:29
#
Росіянам звичайно обмежень не буде.
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