Владелец IKEA продал штаб-квартиру в россии

Шведская Ingka Centres (подразделение Ingka Group, управляющий сетью магазинов IKEA и торговых центров «Мега») продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк», служивший компании штаб-квартирой в россии. Об этом сообщают «Ведомости».

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Что известно

21 июня новым владельцем стала российская фирма КЛС-Химки, принадлежащая бизнесменам Григорию Саакяну и Аркадию Даниэляну.

Бизнес-парк «Химки» построен в 2007—2008 годах. По данным одного из консультантов, Ingka Centres хотела выручить за актив чуть менее 4 млрд рублей. Рыночную стоимость комплекса директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов оценивает примерно так же: в 4−4,2 млрд рублей.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что шведская компания IKEA завершила продажу последней своей производственной площадки в россии — мебельной фабрики в Новгородской области, ее покупателем стал совладелец российской компании Slotex Вадим Осипов.