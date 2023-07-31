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31 июля 2023, 17:00 Читати українською

Мировые цены на зерно вырастут на 15% из-за остановки «зерновой сделки»

Мировые цены на зерновую и масляную группу товаров могут вырасти более чем на 15% из-за остановки работы зерновой сделки. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук, передает Укринформ .

Мировые цены на зерновую и масляную группу товаров могут вырасти более чем на 15% из-за остановки работы зерновой сделки.
Фото: depositphotos.com

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Цены на зерно

По его словам, на мировом рынке уже произошел частичный рост цен на зерновую и масличную группы более чем на 5%.

По прогнозам аналитиков, если ситуация будет продолжаться и у Украины не будет возможности выходов к Черному морю, цены могут вырасти еще больше — более чем на 15%.

Рост цен на мировых рынках повлечет негативные последствия для бедных стран Африки, Азии и Ближнего Востока. По словам эксперта, некоторые африканские страны не смогут покупать продовольствие, что приведет к росту угрозы голода в регионе.

Читайте: Действительно ли Украине необходим зерновой коридор

Марчук подчеркнул, что в настоящее время Украина проводит консультации по возобновлению украинского агроэкспорта по Черному морю, в том числе по возможности продолжения работы зернового коридора.

Предыстория

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зернового соглашения», заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которое позволило разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Источник: Минфин
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