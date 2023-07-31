Инфляция в еврозоне замедлилась до минимума за полтора года

Как изменился показатель

Снижение темпов отмечается третий месяц подряд. Июльский показатель совпал с консенсус-прогнозом, который приводит Trading Economics.

Стоимость энергоносителей в еврозоне в июле упала на 6,1% в годовом выражении после понижения на 5,6% в июне. Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 10,8% с 11,6%.

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Тем временем темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) не изменились по сравнению с прошлым месяцем и составили 5,5% в годовом выражении. Прогноз для данного показателя составлял 5,4%.

Напомним

Как писал ранее Минфин, экономика еврозоны в первом квартале 2023 года сократилась на 0,1%. Всего из 20 стран еврозоны рецессия затронула семь. В первом квартале этого года сократились экономики Германии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Греции, Ирландии и Эстонии, ВВП которых не растет с конца 2021 года.