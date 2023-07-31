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31 июля 2023, 14:13 Читати українською

В Ирпене впервые в Украине «напечатают» на 3D-принтере частный дом (фото, видео)

В Ирпене впервые в Украине построят частный дом по 3D-технологии на принтере украинского производства, сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин.

В Ирпене впервые в Украине построят частный дом по 3D-технологии на принтере украинского производства, сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовыеЧто известноДом построят для ирпенчанки Натальи, семья которой потеряла свой дом во время активных боевых действий в регионе.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые

Что известно

Дом построят для ирпенчанки Натальи, семья которой потеряла свой дом во время активных боевых действий в регионе.

«Несколько лет назад они вместе с мужем Ярославом собственноручно создали свое семейное уютное жилье, где счастливо жили с двумя дочками до полномасштабной российской агрессии. Многократные попадания полностью разрушили их дом. После освобождения Ирпеня Ярослав уехал на восток и отдал свою жизнь защищая Украину» , — говорится в сообщении.

Сейчас работы уже официально стартовали, после подписания меморандума городской совет предоставил технику для демонтажа и подготовил все для строительства. Уже скоро будут заливать фундамент и переходить в печать дома.

Печать основания дома продлится 5 суток. В доме предусмотрена комната безопасности с усиленными бетонными стенами. Позже проведут коммуникации, ремонт и благоустройство двора.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
31 июля 2023, 15:21
#
Хайп здорової людини, схвалюю


а не ці ваші NFT та мутні контори що привʼязують картку до криптогаманця на біржі
+
0
Три літри
Три літри
31 июля 2023, 16:16
#
Після перегляду відео зрозуміло що 3D-друкування використовується просто для хайпу.
+
0
mantis05
mantis05
31 июля 2023, 16:18
#
NFT другому NFT- рознь. Есть некоторые смарт-контракты с аудитом, где есть работающий, упрощённый код, для некоторых задач, за которые люди готовы платить. Проще: это контейнер для продажи интеллектуальной собственности. То что его используют в хайпе для продажи картинок- то от недостатка образования
+
0
FogBRD
FogBRD
31 июля 2023, 16:11
#
Прикольно, но не практично
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