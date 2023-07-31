В Ирпене впервые в Украине «напечатают» на 3D-принтере частный дом (фото, видео)

В Ирпене впервые в Украине построят частный дом по 3D-технологии на принтере украинского производства, сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин.

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Что известно

Дом построят для ирпенчанки Натальи, семья которой потеряла свой дом во время активных боевых действий в регионе.

«Несколько лет назад они вместе с мужем Ярославом собственноручно создали свое семейное уютное жилье, где счастливо жили с двумя дочками до полномасштабной российской агрессии. Многократные попадания полностью разрушили их дом. После освобождения Ирпеня Ярослав уехал на восток и отдал свою жизнь защищая Украину» , — говорится в сообщении.

Сейчас работы уже официально стартовали, после подписания меморандума городской совет предоставил технику для демонтажа и подготовил все для строительства. Уже скоро будут заливать фундамент и переходить в печать дома.

Печать основания дома продлится 5 суток. В доме предусмотрена комната безопасности с усиленными бетонными стенами. Позже проведут коммуникации, ремонт и благоустройство двора.