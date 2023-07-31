СБУ ликвидировала сеть черных обменников, позволявших оборот денег между РФ и Украиной

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали масштабный канал обращения средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем. Об этом говорится в сообщении службы.

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Что известно В 4 регионах прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно проходило более одного миллиона долларов США.

Дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney, Webmoney и криптовалютой.

Они оказывали услуги вывода с территории России российского рубля из-за его конвертации в криптовалюту и обналичивания в гривну.

Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, проводивших теневые товарообменные и финансовые операции со страной-агрессором.

Обналичку криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.

В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено: почти 60 млн в гривневом эквиваленте;

оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.

В настоящее время один из участников сделки сообщен о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).