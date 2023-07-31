Киберспециалисты Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали масштабный канал обращения средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем. Об этом говорится в сообщении службы.
СБУ ликвидировала сеть черных обменников, позволявших оборот денег между РФ и Украиной
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Что известно
В 4 регионах прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно проходило более одного миллиона долларов США.
Дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney, Webmoney и криптовалютой.
Они оказывали услуги вывода с территории России российского рубля из-за его конвертации в криптовалюту и обналичивания в гривну.
Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, проводивших теневые товарообменные и финансовые операции со страной-агрессором.
Обналичку криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.
В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено:
- почти 60 млн в гривневом эквиваленте;
- оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.
В настоящее время один из участников сделки сообщен о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности других участников незаконной деятельности.
Комментарии - 4
да если кто не знает что там люди уже полтора года живут на подножном корму . кто как может так и выживает . много уехало . многих не выпускают . многие не могут выехать . есть и гуманитарка от рф , они ее показывают как-то что просто до них все были без пенсий и зарплат , а теперь они кормят голодных — на месяц — три банки кильки , бутылка масла , пару кило риса , ну может еще кило макарон .
Через них финансируются и те , кто за 5000 гривен наводит российские ракеты.
Сегодня опять 5 мирных жителей убито , в том числе 1 ребенок. А кто-то получил свои 5000…