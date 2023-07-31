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31 июля 2023, 13:10 Читати українською

СБУ ликвидировала сеть черных обменников, позволявших оборот денег между РФ и Украиной

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали масштабный канал обращения средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем. Об этом говорится в сообщении службы.

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали масштабный канал обращения средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем.

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Что известно

В 4 регионах прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно проходило более одного миллиона долларов США.

Дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney, Webmoney и криптовалютой.

Они оказывали услуги вывода с территории России российского рубля из-за его конвертации в криптовалюту и обналичивания в гривну.

Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, проводивших теневые товарообменные и финансовые операции со страной-агрессором.

Обналичку криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.

В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено:

  • почти 60 млн в гривневом эквиваленте;
  • оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.

В настоящее время один из участников сделки сообщен о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности других участников незаконной деятельности.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 июля 2023, 13:15
#
А теперь например твоя мама осталось на оккупированной территории без украинской пенсии … и ты такой преступник обменивал деньги на территории рф …

да если кто не знает что там люди уже полтора года живут на подножном корму . кто как может так и выживает . много уехало . многих не выпускают . многие не могут выехать . есть и гуманитарка от рф , они ее показывают как-то что просто до них все были без пенсий и зарплат , а теперь они кормят голодных — на месяц — три банки кильки , бутылка масла , пару кило риса , ну может еще кило макарон .
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0
yarg
yarg
31 июля 2023, 13:23
#
И что делать ?
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 июля 2023, 13:28
#
Помогать своим родным пока сбу ловит тех через кого ты помогаешь .
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0
yarg
yarg
31 июля 2023, 13:37
#
Сбу ловит тех , кто проводит незаконные операции. Через эти каналы финансируется не только старенькая больная мама (не довите на жалость).
Через них финансируются и те , кто за 5000 гривен наводит российские ракеты.
Сегодня опять 5 мирных жителей убито , в том числе 1 ребенок. А кто-то получил свои 5000…
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