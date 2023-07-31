Курс валют на 31 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В понедельник, 31 июля, на наличном рынке курс доллара прибавил 10 копеек в покупке и 20 копеек в продаже. Евро в покупке не изменилось, а в продаже подорожало на 10 копеек.

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В обменниках доллар подешевел на 3 копейки в покупке и на 8 копеек в продаже. Курс евро в покупке снизился на 10 копеек, а в продаже — на 11 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,05−37,80 грн. Евро покупают за 41,00 грн., а продают за 41,95 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,57−37,65, евро — 41,60−41,79 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,28−40,67 грн/евро.

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