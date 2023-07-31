99-летняя художница Вера Молнар продала коллекцию NFT за $1,2 миллиона

Венгерско-французская художница Вера Молнар менее чем за час продала 500 невзаимозаменяемых токенов (NFT) на общую сумму около $1,2 млн. Об этом пишет forklog.

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Продажа коллекции

Торги прошли на платформе Sotheby’s Metaverse. Коллекция Themes and Variations разработана в коллаборации с генеративным художником Мартином Грассером.

В основе изображений — геометрические формы и буквы «N», «F» и «T», образующие аббревиатуру «NFT».

Вера Молнар родилась в Будапеште в 1924 году. Сейчас она проживает и создает свои работы в Париже. Художница известна как пионер компьютерного искусства.

Напомним

В мае аукционный дом Sotheby’s выставил на торги NFT из коллекции обанкротившегося хедж-фонда Three Arrows Capital. Среди них CryptoPunk #6649 в стиле зомби, Ringers #879 Дмитрия Черняка, Fidenza #216 Тайлера Хоббса и другие.

Ранее Sotheby’s выставил на продажу рукопись культового романа Нила Стивенсона «Лавина», в котором, предположительно, впервые появился термин «метавселенная».