Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)в интервью Bloomberg заявил, что криптовалютный рынок «изобилует мошенниками и торгашами».
Глава SEC: Криптоиндустрию заполонили мошенники
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Предупреждение Генслера
Гэри Генслер считает, что инвесторы, которые начинают работать с криптовактивами, должны быть предупреждены об отсутствии защиты.
«Вы, как инвесторы, не получаете полного, справедливого и правдивого раскрытия информации, а платформы и посредники делают то, что мы никогда бы не позволили и не подумали», — описал чиновник работу бирж.
И добавил, что криптобиржи «часто торгуют против самих инвесторов».
«У них есть маркет-мейкеры, которые находятся на другой стороне ваших сделок», — заверил глава SEC.
Гэри Генслер недавно заявил, что SEC потратит $2.4 млрд на борьбу с криптокомпаниями.
Тем временем Blockchain Association призывала Генслера отказаться от судебных разбирательств с криптокомпаниями.
Сейчас SEC ведет дела против крупнейших бирж Binance и Coinbase, а также компании Ripple. Глава SEC в ответ заявил, что продолжит заниматься этими делами.
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