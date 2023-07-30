Глава SEC: Криптоиндустрию заполонили мошенники

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в интервью Bloomberg заявил, что криптовалютный рынок «изобилует мошенниками и торгашами».

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Предупреждение Генслера

Гэри Генслер считает, что инвесторы, которые начинают работать с криптовактивами, должны быть предупреждены об отсутствии защиты.

«Вы, как инвесторы, не получаете полного, справедливого и правдивого раскрытия информации, а платформы и посредники делают то, что мы никогда бы не позволили и не подумали», — описал чиновник работу бирж.

И добавил, что криптобиржи «часто торгуют против самих инвесторов».

«У них есть маркет-мейкеры, которые находятся на другой стороне ваших сделок», — заверил глава SEC.

Гэри Генслер недавно заявил, что SEC потратит $2.4 млрд на борьбу с криптокомпаниями.

Тем временем Blockchain Association призывала Генслера отказаться от судебных разбирательств с криптокомпаниями.

Сейчас SEC ведет дела против крупнейших бирж Binance и Coinbase, а также компании Ripple. Глава SEC в ответ заявил, что продолжит заниматься этими делами.