Еврокомиссия начала расследование в отношении Microsoft: в чем причина

Что известно

Как отмечают в Еврокомиссии, расследование касается, в частности, продукта Teams, который входит в эти объединенные пакеты. Это приложение позволяет облачно общаться и сотрудничать, например обмениваться сообщениями и файлами, созваниваться, проводить видеовстречи.

В июле 2020 года компания Slack Technologies, Inc. подала жалобу против Microsoft, утверждая, что Microsoft незаконно привязала Teams к своим доминирующим программным пакетам.

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В Еврокомиссии обеспокоены тем, что Microsoft может злоупотреблять своими позициями на рынке программного обеспечения, ограничивая конкуренцию в Европейской экономической зоне относительно продуктов для связи и сотрудничества.

В частности, корпорация может предпочесть Teams в распространении, не давая клиентам выбирать, включать или нет доступ к этому продукту, когда они подписываются на объединенные пакеты Office 365 и Microsoft 365.

В настоящее время Еврокомиссия устанавливает, действительно ли действия Microsoft нарушают правила конкуренции ЕС. Комиссия решила провести углубленное расследование, но отметила, что его результатов может не быть.