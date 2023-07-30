КРАИЛ за полгода зафиксировала 750 нелегальных сайтов-казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в первом полугодии 2023 года установила, что поиграть в азартные игры украинцы могут на около 750 вебсайтах, которые используются почти 500 брендами. Об этом сообщил глава комиссии Иван Рудый, пишет Лига.

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В то же время, легальных лицензированных операторов азартных игр в стране полтора десятка.

По словам Ивана Рудого, всего в период с января 2022 года по март 2023 года КРАИЛ обнаружила и передала правоохранительным органам информацию о почти 1800 вебсайтах, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Украины без соответствующих лицензий, в частности зеркала этих вебсайтов.

Рудый отметил, что по результатам обработки предоставленной информации БЭБ, в рамках полномочий, КРАИЛ обратилась в Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций с требованием заблокировать доменные имена нелегальных организаторов азартных игр.

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Он добавил, что в целом нужно создать такие условия, чтобы из-за преследования правоохранительных органов и применения санкций работать «вчерную» стало невыгодно.

«То есть, чтобы ресурс, который привлечен и используется для реализации „схем“ и „отмывания денег“, был нерентабельным по сравнению с прибылью от законной деятельности. В таких обстоятельствах все сознательно перейдут в легальную плоскость», ― пояснил глава КРАИЛ.