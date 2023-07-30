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30 июля 2023, 9:14 Читати українською

Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты за неделю на $245 миллионов

Чистая продажа долларов Национальным банком за последнюю неделю упала до $349,3 млн по сравнению с $594,7 млн неделей ранее. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Чистая продажа долларов Национальным банком за последнюю неделю упала до $349,3 млн по сравнению с $594,7 млн неделей ранее.
Фото: depositphotos.com

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По данным регулятора, с 24 по 28 июля 2023 года покупка им валюты снизилась с $3,8 млн до $1,1 млн, тогда как продажа — с $594,7 млн до $350,5 млн

В то же время на наличном рынке доллар по итогам недели подорожал сразу на 45 копеек — до около 37,6 грн/$1, так дорого в последний раз он стоил в первой половине мая.

В целом с начала этого года Нацбанк приобрел на рынке $190,3 млн, в то время как продал $14,28 млрд.

Читайте: Курс доллара и евро на выходных: продолжится ли игра «на повышение»

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Mr Bungle
Mr Bungle
30 июля 2023, 9:28
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На следующей уведичат на 320 миллионов
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