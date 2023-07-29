Экономические настроения в еврозоне снижаются третий месяц подряд

► Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

Причина снижения

Это снижение стало следствием агрессивной жесткости политики Европейского центрального банка в сочетании со стабильно высокими темпами инфляции, которые начали сказываться, говорят аналитики.

В частности, ухудшились настроения среди производителей (-9,4 против -7,3 в июне), поставщиков услуг (5,7 против 5,9) и строителей (-3,1 против -2,4), в то время как настроения среди торговцев (-4,5 против -5,9) и потребителей (-15,1 против -16,1) улучшились.

Читайте: ЕЦБ снова повысил все три ключевых процентных ставки

С точки зрения цен индекс потребительских инфляционных ожиданий в июле снизился до 4,8, что является самым низким показателем с октября 2015 года, тогда как индекс ожидаемых отпускных цен производителей снизился до 3,4, что является самым низким показателем с ноября 2020 года.

Среди крупнейших экономик еврозоны индекс ESI заметно ухудшился во Франции (-2,3 пункта), Германии (-2,1) и в меньшей степени в Нидерландах (-0,9).

Напомним

27 июля Европейский центральный банк повысил все три ключевых процентных ставки на 0,25 процентного пункта. Базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 4,25%, ставка по депозитам — до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,50%.