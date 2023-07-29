Количество кибератак, связанных со скрытым майнингом, выросло на 399% в 2023 году — исследование

В первой половине 2023 года в мире было зафиксировано 322 миллиона кибератак, связанных со скрытым майнингом криптовалют, также известным как криптоджекинг. Согласно исследованию , проведенному ведущей компанией по кибербезопасности SonicWall, это на 399% больше, чем в предыдущем году, пишет Cryptomisto.

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Что такое криптоджекинг

Криптоджекинг — это злонамеренное действие, в котором зараженное устройство используется для скрытого криптомайнинга.

Аналитики объясняют рост популярности криптоджекинга тем, что все больше компаний отказываются платить выкуп хакерам за восстановление доступа к своим скомпрометированным системам.

Среди причин роста популярности криптоджекинга среди хакеров аналитики также назвали усиление деятельности правоохранительных органов и усиление санкций.

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SonicWall отмечает, что киберпреступники расширяют круг своих целей, переходя от частных лиц к государственным и муниципальным органам, розничным сетям, авиакомпаниям и даже образовательным учреждениям.

Эксперты по кибербезопасности утверждают, что в Великобритании количество атак возросло на потрясающие 479% всего за один год, в то время как в Соединенных Штатах было зафиксировано 214 миллионов подобных инцидентов, что свидетельствует о росте на 340%.

Как следствие, злоумышленники и правительства попавших под санкции стран накопили огромное количество биткоинов, сообщает SonicWall.