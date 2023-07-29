С начала года международная бюджетная помощь составила $25,3 миллиарда

По состоянию на конец июля в общий фонд государственного бюджета поступило $25,3 млрд или 923,9 млрд грн от международных партнеров. Об этом сообщила глава Комитета по бюджету Роксолана Пидласа, пишет Лига.

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Кто самый большой донор

«Самым крупным донором украинского бюджета остается ЕС, который в этом году уже предоставил $11,43 млрд льготного кредита в рамках механизма макрофинансовой помощи. Однако крупнейшим донором безвозвратной бюджетной помощи были и остаются США — $7,2 млрд грантовых средств. Это важно в условиях, когда доля общего объема государственного и гарантированного долга к началу года уже достигла 78,5% ВВП», — подчеркнула Роксолана Пидласа.

Кроме того, с начала года $3,59 млрд поступило в бюджет от Международного валютного фонда, $1,76 млрд — от Канады.

В 2022 году международная бюджетная помощь составила $32,3 млрд. Из них от США — $11,99 млрд, ЕС — $7,96 млрд, МВФ — $2,69 млрд, Канады — $1,89 млрд.

Напомним

Нацбанк ожидает, что по итогам этого года международная помощь достигнет 42 млрд дол. Эти поступления сдержат расширение дефицита текущего счета, что в этом году составит 6,5% ВВП, и обеспечат с лишним его финансирование.