Помогал Жеваго отмывать $100 млн: на Кипре задержали экс-зампреда правления банка «Финансы и Кредит»

По запросу Государственного бюро расследований на Кипре стражи порядка задержали бывшего заместителя председателя правления банка «Финансы и Кредит», который является сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более $100 млн. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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На основе собранной украинскими правоохранителями доказательной базы, суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей. Работники ГБР готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Кипра в Украину.

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Напомним

В рамках расследования самому Жеваго было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 У К Украины , также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты $113 млн финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен — корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости.

Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн грн были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.