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28 июля 2023, 14:44 Читати українською

Рада освободила от НДС и пошлины тепловизоры и другие товары для обороны

Верховная Рада приняла в целом законопроекты № 9467 и № 9468, освобождающие от НДС и таможенных платежей ряд ввозимых в Украину товаров оборонного назначения. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла в целом законопроекты № 9467 и № 9468, освобождающие от НДС и таможенных платежей ряд ввозимых в Украину товаров оборонного назначения.
Фото: peoplesproject.com

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Законопроекты № 9467 и № 9468 поддержали 294 и 301 народных депутатов соответственно. Оба законопроекта были зарегистрированы в начале июля и приняты по упрощенной процедуре.

В частности, проектами законов освобождаются от НДС и пошлины такие товары, которые ввозятся на таможенную территорию Украины:

  • тепловизорные бинокли;
  • моноочки;
  • бинокуляры;
  • приборы ночного видения;
  • дальномеры;
  • антидроновые ружья.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
zig4free
zig4free
28 июля 2023, 14:47
#
Шо опять?
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0
Три літри
Три літри
28 июля 2023, 14:59
#
Мабуть минулого разу це робили постановою кабміну. Тепер виписали як закон.
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