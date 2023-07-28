Верховная Рада приняла в целом законопроекты № 9467 и № 9468, освобождающие от НДС и таможенных платежей ряд ввозимых в Украину товаров оборонного назначения. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета
Рада освободила от НДС и пошлины тепловизоры и другие товары для обороны
Верховная Рада приняла в целом законопроекты № 9467 и № 9468, освобождающие от НДС и таможенных платежей ряд ввозимых в Украину товаров оборонного назначения. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета
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Законопроекты № 9467 и № 9468 поддержали 294 и 301 народных депутатов соответственно. Оба законопроекта были зарегистрированы в начале июля и приняты по упрощенной процедуре.
В частности, проектами законов освобождаются от НДС и пошлины такие товары, которые ввозятся на таможенную территорию Украины:
- тепловизорные бинокли;
- моноочки;
- бинокуляры;
- приборы ночного видения;
- дальномеры;
- антидроновые ружья.
Источник: Минфин
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