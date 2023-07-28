Рада освободила от НДС и пошлины тепловизоры и другие товары для обороны

Верховная Рада приняла в целом законопроекты № 9467 и № 9468 , освобождающие от НДС и таможенных платежей ряд ввозимых в Украину товаров оборонного назначения. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

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Законопроекты № 9467 и № 9468 поддержали 294 и 301 народных депутатов соответственно. Оба законопроекта были зарегистрированы в начале июля и приняты по упрощенной процедуре.

В частности, проектами законов освобождаются от НДС и пошлины такие товары, которые ввозятся на таможенную территорию Украины: