Американский производитель микросхем AMD инвестирует $400 миллионов в Индию к 2028 году

Американский производитель микросхем Advanced Micro Devices (AMD) в течение следующих пяти лет инвестирует в Индию около $400 млн и построит свой крупнейший дизайнерский центр в технологическом центре Бенгалуру. Об этом заявил технический директор AMD Марк Папермастер на ежегодной конференции по полупроводникам в Индии, сообщает Reuters.

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Среди других спикеров конференции — глава Foxconn Янг Лю и генеральный директор Micron Санджай Мехротра.

«Несмотря на то, что правительство Моди (премьер-министр Индии, — ред.) опоздал, оно пытается привлечь инвестиции в зарождающийся в Индии сектор микросхем, чтобы утвердить свою репутацию как центра производства микросхем.

AMD заявила, что откроет свой новый кампус дизайн-центра в Бенгалуру до конца этого года и создаст 3000 новых инженерных должностей в течение пяти лет", — пишет агентство.

Папермастер заявил, что индийские команды компании будут продолжать играть ключевую роль в предоставлении высокопроизводительных и адаптивных решений, поддерживающих клиентов AMD по всему миру.

Новый кампус площадью 500 тыс. квадратных футов увеличит количество офисов AMD в Индии до 10. В стране уже работает более 6500 сотрудников компании.

Чипы AMD используются в широком спектре устройств — от персональных компьютеров до центров обработки данных. Компания со штаб-квартирой в Санта-Кларе, штат Калифорния также работает над чипом искусственного интеллекта, который станет конкурентом лидера рынка Nvidia.

В отличие от своего главного конкурента Intel, AMD передает производство разработанных ею чипов сторонним производителям, таким как тайваньская TSMC.

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TSMC и южнокорейская Samsung являются одними из немногих элитных производителей микросхем в мире, которые освоили передовое производство микросхем — технологию, за которую сейчас соревнуются многие страны во избежание потрясений в цепочке поставок, таких, с которыми столкнулись во время пандемии.

В 2021 году Индия представила программу стимулирования производства микросхем стоимостью $10 млрд, но план потерпел неудачу, поскольку ни одна компания до сих пор не смогла получить разрешение на создание завода по производству микросхем, являющегося центральным элементом амбиций Моди.