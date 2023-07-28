Продажа новых авто: впервые европейский рейтинг бестселлеров возглавил электромобиль

С января по июнь 2023 года в Европе было продано более 6,5 млн новых легковушек — это самый большой за этот период объем полугодовых регистраций со времен пандемии Covid-19. На фоне роста спроса на новые авто, впервые в истории европейский рейтинг бестселлеров возглавил электромобиль — Tesla Model Y. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Jato Dynamics.