С января по июнь 2023 года в Европе было продано более 6,5 млн новых легковушек — это самый большой за этот период объем полугодовых регистраций со времен пандемии Covid-19. На фоне роста спроса на новые авто, впервые в истории европейский рейтинг бестселлеров возглавил электромобиль — Tesla Model Y. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Jato Dynamics.
Продажа новых авто: впервые европейский рейтинг бестселлеров возглавил электромобиль
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Самые новые авто в Европе
Топ-10 самых популярных новых авто в Европе в первом полугодии смотрится следующим образом:
- Tesla Model Y — 126 565 ед., +204% в годовом исчислении;
- Dacia Sandero — 123 408 ед. (+27%);
- Volkswagen T-Roc — 111 692 ед. (+29%);
- Peugeot 208 — 105 699 ед. (-4%);
- Opel/Vauxhall Corsa — 105 637 ед. (+19%);
- Renault Clio — 100 298 ед. (+44%);
- Toyota Yaris Cross — 96 214 ед. (+48%);
- Fiat 500 — 90 464 ед. (+6%);
- Volkswagen Golf — 88 425 ед. (+6%);
- Dacia Duster — 86 872 ед. (+18%).
Напомним
«Минфин» писал, что Tesla Model Y превзошла бывших лидеров Toyota RAV4 и Corolla и заняла первое место в мировом рейтинге продаж автомобилей в первом квартале 2023 года. Таким образом, впервые полностью электрический автомобиль стал самым продаваемым авто в мире.
Источник: Минфин
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