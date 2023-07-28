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28 июля 2023, 13:38 Читати українською

Продажа новых авто: впервые европейский рейтинг бестселлеров возглавил электромобиль

С января по июнь 2023 года в Европе было продано более 6,5 млн новых легковушек — это самый большой за этот период объем полугодовых регистраций со времен пандемии Covid-19. На фоне роста спроса на новые авто, впервые в истории европейский рейтинг бестселлеров возглавил электромобиль — Tesla Model Y. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Jato Dynamics.

С января по июнь 2023 года в Европе было продано более 6,5 млн новых легковушек — это самый большой за этот период объем полугодовых регистраций со времен пандемии Covid-19.
Фото: freepik.com

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Самые новые авто в Европе

Топ-10 самых популярных новых авто в Европе в первом полугодии смотрится следующим образом:

  1. Tesla Model Y — 126 565 ед., +204% в годовом исчислении;
  2. Dacia Sandero — 123 408 ед. (+27%);
  3. Volkswagen T-Roc — 111 692 ед. (+29%);
  4. Peugeot 208 — 105 699 ед. (-4%);
  5. Opel/Vauxhall Corsa — 105 637 ед. (+19%);
  6. Renault Clio — 100 298 ед. (+44%);
  7. Toyota Yaris Cross — 96 214 ед. (+48%);
  8. Fiat 500 — 90 464 ед. (+6%);
  9. Volkswagen Golf — 88 425 ед. (+6%);
  10. Dacia Duster — 86 872 ед. (+18%).

Напомним

«Минфин» писал, что Tesla Model Y превзошла бывших лидеров Toyota RAV4 и Corolla и заняла первое место в мировом рейтинге продаж автомобилей в первом квартале 2023 года. Таким образом, впервые полностью электрический автомобиль стал самым продаваемым авто в мире.

Источник: Минфин
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