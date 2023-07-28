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28 июля 2023, 12:36 Читати українською

Владелец Gucci покупает 30% акций Valentino за 1,7 миллиарда евро

Французская компания Kering, владеющая брендом Gucci, заключила соглашение с катарским инвестфондом Mayhoola о приобретении 30% акций бренда Valentino за 1,7 млрд евро. Об этом говорится в официальном заявлении Kering.

Французская компания Kering, владеющая брендом Gucci, заключила соглашение с катарским инвестфондом Mayhoola о приобретении 30% акций бренда Valentino за 1,7 млрд евро.
Фото: rau.ua

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Соглашение также предусматривает опцион для Kering на приобретение 100% акционерного капитала Valentino не позднее 2028 года.

«Это соглашение является частью более широкого стратегического партнерства между Kering и Mayhoola, которое может привести к тому, что Mayhoola станет акционером Kering», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день Valentino имеет 211 магазинов в более чем 25 странах мира, а доход компании составляет 1,4 млрд евро, показатель EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) в 2022 году — 350 млн евро.

«Kering станет крупным акционером с представительством в совете директоров. Mayhoola при этом останется мажоритарным акционером из 70% акционерного капитала и продолжит реализовывать успешную стратегию развития бренда.

Ожидается, что транзакция будет завершена до конца 2023 года при условии получения разрешения соответствующих антимонопольных органов", — добавили в Kering.

Рост акций

Акции Kering подорожали на 2,95%, до 537,4 евро за бумагу.

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Компания Kering

Компанию Kering основал миллиардер Франсуа Пино. Он вместе с семьей занимает 31-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов мира. Forbes оценивает его состояние в $39,8 млрд.

Во Франции Пино уступает только наследнице L'Oreal Франсуази Беттанкур-Майерс и владельцу LVMH Бернару Арно.

Кроме Gucci, Kering владеет также брендами Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen.

Источник: Минфин
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