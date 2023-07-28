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28 июля 2023, 12:04 Читати українською

К «Дія.City» уже присоединилось 600 компаний

К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса «Дія.City» уже присоединились 600 украинских и международных компаний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса «Дія.
Фото: city.diia.gov.ua

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«Несмотря на войну, бизнес в Украине развивается, а уникальное правовое и налоговое пространство для ИТ-компаний „Дія.City“ пополняется резидентами», — говорится в сообщении.

Новые резиденты

Среди новых резидентов «Дія.City» Минцифры выделило пять следующих компаний:

  • iGama — украинская ИТ-компания, разрабатывающая fintech-продукты. В ее портфолио разработки для OLX, UAPAY, Новой почты, Visa и Mastercard;
  • SBRobotiks — одна из первых компаний в Украине, начавшая создавать роботов для автоматизации логистики;
  • GIS Art — украинский разработчик продуктов для геоинформационных систем на рынки США, Австралии и Европы;
  • Intellectsoft — американская сервисная компания с офисом в Украине. Разрабатывают программное обеспечение для компаний из списка Fortune 500;
  • Keenethics — компания, создающая вебсайты и мобильные приложения. Работают также в Германии, Нидерландах и США.

Напомним

«Минфин» писал, что в первом квартале 2023 года общий объем налога на выведенный капитал (ННПК), уплативший IT-компании-участнице «Дія.City», составил 80,5 млн грн.

«Дія.City» — правовой режим для IT, предусматривающий специальные условия налогообложения для юридических лиц — резидентов «Дія.City». Также предполагается, что IT-компании получат гибкие условия трудоустройства и отдельный порядок взаимодействия с государственными контролирующими органами. Запуск «Действие.City» состоялся 8 февраля 2022 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Anatoll France
Anatoll France
28 июля 2023, 12:49
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Приєднали, демократічним шляхом, сказали — або ви прєднуєтесь, або маскі шоу вам влаштуємо. Ггггг Як в крашіх традіціях русні.
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