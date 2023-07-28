Курс валют на 28 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В пятницу, 28 июля, на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 12 копеек.

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В обменниках доллар подорожал на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Курс евро в покупке снизился на 9 копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,70 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,97 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,65−37,80, евро — 41,61−42,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,15−40,55 грн/евро.

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