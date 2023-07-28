Европа готовится к волне дефолтов, рост экономики в США: что нужно знать утром

Американские индексы снизились в четверг

S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq упали на 0,6%, а индекс Dow Jones сократился на 0,7%.

Все из-за опасений по поводу возможного замедления будущего роста американской экономики и сохранения высокого уровня инфляции наряду с вероятным дальнейшим ростом процентных ставок.

На рыночные настроения в США в четверг также повлияло заявление банка Японии о том, что регулятор допускает повышение процентных ставок в стране в ближайшем будущем. Это привело к росту доходности 10-летних облигаций США, снизив привлекательность рынка акций, отмечает Reuters.

Рынки Азии демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,2%, японский Nikkei упал на 2,2%, южнокорейский Kospi сократился на 0,4%, сингапурский STI увеличился на 0,7%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 1,4% и 0,9% соответственно.

На настроения в регионе также оказало давление предупреждение банка Японии о возможном отказе от проведении сверхмягкой денежно-кредитной политики в стране в ближайшем будущем.

Во втором квартале 2023 года экономика США росла лучше, чем ожидалось

По данным Министерства торговли США, по итогам прошлого квартала американский ВВП вырос на 2,4% в годовом исчислении против прогнозируемого увеличения на 1,8%.

Результат оказался лучше ожиданий несмотря на резкое повышение процентных ставок и все еще высокую инфляцию, отметили в американском ведомстве.

Поддержку американской экономике оказал рост потребительских и государственных расходов, увеличение инвестиций в основной капитал, а также наращивание товарных запасов, замечает CNBC.

Европейские банки готовятся к волне дефолтов

Ряд крупнейших банков Европы формируют огромные резервы для покрытия потенциальных убытков по кредитам, поскольку рост процентных ставок в регионе увеличивает давление на заемщиков и банковский сектор.

Так, например, британский Barclays зарезервировал около $1,2 млрд в первой половине этого года для покрытия возможных дефолтов заемщиков, что более чем вдвое превышает сумму за тот же период прошлого года.

Резервы на возможные потери по ссудам также существенно нарастили в Deutsche Bank. Объем резервов в крупнейшем банке Германии вырос на 72% в прошлом квартале до $446 млн.

Инфляция потребительских цен в Европе остается на высоком уровне, что оказывает давление на финансы домохозяйств и банковский сектор. Кроме этого, повышение процентных ставок Европейским центральным банком и Банком Англии сдерживает экономическую активность в регионе, в результате чего 20 стран, использующих евро, уже переживают рецессию.

Стоит отметить, что вчера ЕЦБ повысил процентные ставки еще на четверть процента до 3,75% — самого высокого уровня с октября 2000 года.