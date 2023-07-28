С начала полномасштабной войны Украина получила от Канады более $3,5 миллиарда

С начала российского полномасштабного вторжения Украина получила от Канады более $3,5 млрд бюджетной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадзой-Кронин обсудил бюджетную поддержку от международных партнеров, сотрудничество с МВФ и потребности для быстрого восстановления.

«Благодарны правительству Канады за многостороннюю поддержку с первых дней полномасштабной войны. Военная и финансовая помощь, санкции против агрессора — во всех этих сферах Канада сохраняет устойчивую позицию по поддержке Украины», — заявил Марченко.

Отмечается, что в 2022 году Украина получила от Канады более $1,4 млрд, а в 2023 году — $1,75 млрд.

Напомним

«Минфин» писал, что в государственный бюджет Украины поступило $1,5 млрд льготного финансирования. Средства займа предоставляются под гарантии правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка.