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27 июля 2023, 18:24 Читати українською

Украина выполнила еще два структурных маяка МВФ

Верховная Рада на заседании в четверг, 27 июля, приняла в целом законопроект № 9346−1д, вносящий изменения в Бюджетный кодекс в частях предсказуемости бюджетной политики и усиление долговой устойчивости. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Верховная Рада на заседании в четверг, 27 июля, приняла в целом законопроект № 9346−1д, вносящий изменения в Бюджетный кодекс в частях предсказуемости бюджетной политики и усиление долговой устойчивости.
Фото: bank.gov.ua

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Данным законопроектом предусмотрено, что внесение изменений в закон о государственном бюджете может рассматриваться в Раде только при наличии положительного заключения Минфина.

А также восстанавливаются предусмотренные статьей 52 Бюджетного кодекса условия внесения изменений в закон о государственном бюджете, оставив в условиях военного положения только неограниченное право на пересмотр расходов сектора безопасности и обороны. Таким образом, будет выполнен структурный маяк МВФ, добавленный в программу в начале июля.

Также в принятом законопроекте предусмотрено, что в 2023—2028 годах предельный объем государственных гарантий, предоставляемых по решениям Кабинета Министров, не может превышать 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета. Предельный объем государственных гарантий, предоставляемых на основании международных договоров, будет определяться законом о государственном бюджете.

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Кроме этого, с 1 января 2024 года будет возобновлено среднесрочное бюджетное планирование (принятие Бюджетной декларации) — структурный маяк МВФ. Также в этом году будет возобновлена разработка Стратегии управления государственным долгом.

Источник: Минфин
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