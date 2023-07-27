Национальный банк не видит оснований для волнения из-за незначительных колебаний курса на наличном валютном рынке. Об этом сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный на брифинге, передает Укринформ .
НБУ не видит оснований для беспокойства из-за колебаний курса
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«Мы не рассматриваем ситуативные коррекции курса, которые происходят на рынке, как определенный фактор, заставляющий нас беспокоиться. Ситуация абсолютно устойчива и контролируема», — сказал Пышный.
Ранее сообщалось, что Национальный банк допускает, что может отказаться от фиксированного курса гривны до окончания войны.
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Напомним
Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июне 2023 года, составил $638 млн. Это на $185 млн меньше, чем в мае.
Источник: Минфин
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