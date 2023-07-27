Банки вдвое увеличили ввоз в Украину наличной валюты — Нацбанк

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июне 2023 года, составил $638 млн. Это на $185 млн меньше, чем в мае, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

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При этом резко возрос объем наличных евро: со 117 млн до 208 млн в долларовом эквиваленте.

По данным НБУ, в июне из Украины вывезли $73 млн, что на $20 млн меньше, чем в мае.

Спрос на валюту

В начале 2023 года банки ввезли в Украину рекордный с начала войны объем наличной валюты. После этого в марте курс доллара резко снизился — с 40 до 38 гривен за доллар. В июне курс упал до 37,2 гривны за доллар.

Средний курс наличного евро за январь-июнь снизился до 41,8 до 40,5 гривны за евро.

Ранее в НБУ отмечали, что роль евро приобретает все большее значение в структуре валютных расчетов Украины. В то же время доля доллара будет оставаться значительной из-за структуры украинского экспорта.